انت الان تتابع خبر جميلة باب الحارة تكشف عن مناطقها الحساسة بالفيزون الضيق.. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة دانا جبر متابعيها صورة لها عبر صفحتها في إنستغرام، وظهرت وهي تجلس في مقهى محاط بالورود ، مرتدية جاكيت جينز قصير، فيزون كحلي ضيق جدا اظهر مناطقها الحساسة، وحذاء رياضي، وسدلت شعرها القصير، وارتدت نظارات شمسية، ووضعت أحمر شفاه صارخ، ونالت صورتها الاف الإعجابات، لكنها حذفت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض للإنتقادات بسبب اطلالاتها الجريئة.





وكانت قد نشرت جميلة باب الحارة مؤخرا صور لها عبر الانستجرام، ظهرت بها مرتدية فستان أسود قصير مكشوف الذراعين، وسدلت شعرها، ونالت بها اعجاب المتابعين، كما نشرت صور أخرى من دبي على متن يخت مرتدية فستان كحلي طويل بفتحة عند الفخذ، ومكشوف الذراعين.

يذكر انه تم تداول فيلم جريئ قيل انه تسريب للفنانة دانا جبر، حيث ظهرت بالفيلم فتاة تشبه دانا جبر، وتقوم بتصرفات غير لائقة، لكن تبين ان الفيلم ليس لدانا جبر، بل لفتاة تعيش في المانيا وتنشر كل فترة صور وفيديوهات جريئة لها، وقيل ان شخصية داخل الوسط الفني هي من تنسب هذه الفيديوهات لدانا جبر حتى تشوه صورتها وتنال من شهرتها.

