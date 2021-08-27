انت الان تتابع خبر يكبرها بـ 23 عام وخانها 6 مرات .. تفاصيل غريبة عن أجمل قصة حب سمير غانم ودلال عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما تزال قصة حبة سمير غانم ودلال عبدالعزيز رحمة الله عليهما حديث ساعة لاسيما وان حبهما قد رحل معهما في ذات العام .



كان سمير قد تزوج لأول مرة من فتاة صومالية كانت معجبة به بشدة وتحضر جميع مسرحياته ورغم حب والدته الشديد لها انفصل سمير عن زوجته بعد عام واحد فقط من زواجهما بسبب أختلاف الطباع والثقافات والعادات بينهما.



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ومنذ أكثر من 39 عام بدأت قصة حب جميلة ولكن تفاصيلها غريبة بعض الشئ بين سمير ودلال حيث رأها لأول مرة عندما رشحها له صديقه جورج سيدهم لمشاركته في مسرحية أهلًا يا دكتور عام 1981.



وقد قالت دلال خلال حوارها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس أنها وقعت في غرام سمير بمجرد رؤيته مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أي فتاة تقع في حبه بسهولة وكان يخرج معها بعد عرض المسرحية ويشتري لها فل ولكن بعد الزواج توقف عن هذه العادة وكان يقول لبائع الفل خلاص أتجوزنا.



بينما قال سمير خلال لقائه في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة: "بصراحة هي اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز".

ظلت دلال تُحب سمير وتطلب منه الزواج رغم أن هناك عدد كبير من النجوم الكبار راهنوها أنها لن تستطيع الزواج منه لأنه مبيتجوزش وكان من بينهم جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي ومحمود المليجي وغيرهم.

ولكن دلال أصرت على الزواج من سمير وأستمرت قصة الحب بينهما 4 سنوات حتى وافق الكوميديان الكبير أتمام الزواج وقد فعلت دلال كل ذلك رغم أن سمير يكبرها بـ 23 عام كاملة ولكنها كانت وما زالت تحبه بجنون.

أنجبت دلال من سمير أبنتان هما دنيا زوجة الإعلامي الشهير رامي رضوان وأمل الشهيرة بإيمي زوجة النجم حسن الرداد والأثنتان أصبحتا الأن نجمتان شهيرتان.

وقد كشف سمير غانم سرًا خطيرًا خلال حواره في برنامج 100 سؤال مع المذيعة رغدة شلهوب عندما قال أنه خان دلال عبد العزيز 6 مرات أثناء فترة الخطوبة لكنه لم يخونها ولا مرة بعد الزواج.