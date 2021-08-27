انت الان تتابع خبر اتفرج الصورة القاتلة التي كانت سبباً في طلاق هيفاء وهبي من وزجها أحمد ابو هشمية .. تفاصيل كتبت نهاية قصة عشق مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مواقع اخبارية عربية نشرت صورة مموهة قالت انها الصورة القاتلة الف كانت سببا قِ انفصال الزوجين السابقين هيفا وهيي وأحمد ابو هشمية .

وقال تقرير حديث نشره موقع خليج الجزيرة أن قصة حب الفنانة هيفاء وهبي والفُنان الصري تامر هجرس, عادت مجددا إلى مواقع التواصل الإجتماعي. بعد وقت قصير من اثارتهما عقب لقاء تلفزيوي لمجرس.

وجاءت عودة قصة الحب بين وهبي وهجرس ؛ هذه للرة بعد تلاسن متابعين حول صورة حديثة للفنانة اللبنانية نشرتها اليوم احدى الصفحات الفنية على موقع إنستغرام. فبينما علق معجب بهيفاء وهيي بكلمات غزل على الصورة ؛, ووصف الفنانة بملكة الذوق والجمال , كتب متابع تعليق يحتوي على اتهمامات للنجمة اللبنانية بخيانة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة مع هجرس, ثم زوجما الأخير ومدير اعمالها السابق جد وزيري . حسب قوله.

وكانت تساؤلات كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان اللصري تامر هجرس, مع مواطنته الإعلامية إيناس الدغيدي, مؤخراً. في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة قناة القاهرة والناس. الشخصية الدعوة “شيخ الحارة” أكدت أن تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لأشهر عديدة, بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةٌ منه في أن يكون على علاقة وأضاف شيخ الحارة خلال اللقاء التلفزيوني , بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهفيء دفعاه على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.

وبالرجوع الى تاريخ تامر الففي فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاحاً كبيراً.

وخلال فترة تعامل الثنائي معاكانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال اللصري “أحمد أبو هشيمة”. مما فتج باب الشك حول أنهما كان على علاقة حب وأن الخيانة هي وبعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهيء لزوجها رجل الأعمال الصري أحمد أبو هشيمة.

عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي,انفصلا رسميا عام 2012 , بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين. وارفقت الأنباء اللتداولة بشأن خيانة وهبي لزوجهاء بصورة فاضحة تجمع هيفاء وتامر هجرس, وانتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي. وتحدثت الأنباء عن العلاقة للتينة والثقة امتبادلة طيلة ما يقارب من ست سنوات بين الزوجين أبو هشيمة وهيفاء وهبي قبل دخول ماهر هجرس, حياة الأخبرة.

وكانت قد صورت الفنانة اللبنانية هيفاء وهي نماية عام 2009, أغنياتها "إنت تاني" بطريقة الفيديو كليب.

وظهرت في كليبها بشخصية محاربة رومانية تجيد فنون القتال وترتبط بقصة حب مع مدربها القاتل القوي "أندرو" والذي جسد دوره الفنان تامر هجرس.

الكليب تم تصويره عدة أشهر, في منطقة مدرج بصري جنوب دمشق ؛ وهيفاء وهبي حينها على ذمة أبو هشيمة. وتدور أحداثه في العصر الروماني بمشاركة 700 موديل بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات الفترسة ما بين النمور والأسود والنسور والثعابين .

وتدربت هيفاء طويلاً على بعض الحركات الصعبة على يد مدرب المعارك الشهير أندرو (تامر هجرس) الذي شارك في فيلمي تروي وإبراهيم الأبيض.

الكليب استوحى من فيلم عالي وكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريباً ليحصل بذلك على أعلى تكلفة لأغنية في 2009, أغنية "إنت تاني" من كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال .

كما كلفت أغنية كليب "أنت تاني" هيفاء وهي, دفع ثمن غال من حياتها الخاصة ؛, واللتمثل بدخولها في خلافات مع زوجها احمد أبو هشيمة. انتهت بطلاقه لها.

وكانت النجمة اللبنانية. هيفاء وهبي.؛ وهجت تحذيرا وصفته ب"النهائي" والأخير على خلفية استخدام اسمها وصورها قِ الكثير من الإعلانات من دون أخذ موافقتها أو معرفتها.

وقامت النجمة اللبنانية بمشاركة بوستر في حالتها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" يظهر فيه إعلان ويدعو البوستر للنشور الفتيات الجميلات للخضوع لاختبار أداء فيلم من بطولة النجمة اللبنانية. حيث أكدت الأخيرة أن هذا البوستر مفبرك ومزور.

وبينت الفنانة اللبنانية عدم معرفتها أو علممها بهذا الفيلم ولا عن ورشة الاختبار لانتقاء الفتيات, بحسب مجلة "سيدق" للتخصصة بشؤون للرأة.

ووجهت هيفاء تحذيرا نهاثيا وأخيرا في حالتها للخضوع لاختبار التمثيل في أحد الأفلام ويدعو البوستر للنشور الفتيات الجميلات للخضوع لاختبار أداء فيلم من بطولة النجمة اللبنانية. حيث

أكدت الأخيرة أن هذا البوستر مفبرك ومزور.

وبينت الفنانة اللبنانية عدم معرفتها أو علمها بهذا الفيلم ولا عن ورشة الاختبار لانتقاء الفتيات, بحسب

مجلة "سيدتي" للتخصصة بشؤون المرأة.

ووجيت هيفاء تحذيرا نهاثيا وأخيرا في حالتها "الستوري" على انستغرام انها ستلجا للقضاء لمقاضاة كل من يستخدم اسمها او ينتحل وصفها.