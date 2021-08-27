انت الان تتابع خبر طلقها زوجها ليلة الدخلة وأمها خانت زوجها مع بليغ حمدي.. كواليس صادمة من حياة نجمة السينما المصرية ’’نهلة سلامة’’ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هي "نهلة فاروق سلامة" الشهيرة ب "نهلة سلامة" من مواليد 13 مايو 1968، امها الراقصة "نوال الصغيرة" من مواليد 9 ابريل 1944 هربت نوال من منزل اهلها وهي بعمر 12 عام واشتغلت في مجال الرقص مثلت في فيلم واحد اسمه "انا الدكتور" من بطولة فريد شوقي وعادل امام ظهرت في دور خادمة لعمدة القرية، وكانت تؤدي الرقصات في الأفلام.

تعرف علي نوال الصغيرة عازف اوكرديون اسمه "فاروق سلامة" وتزوجها وهو والد نهلة سلامة كان فاروق يعمل عازف اوكرديون في الافراح.

كان صديق فاروق سلامة الملحن "بليغ حمدي" وفي احد المرات طلب الموسيقار محمد عبدالوهاب من بليغ حمدي ان يبحث له عن عازف اوكرديون لينضم الي فرقته فرشح له بليغ صديقه فاروق سلامة.

سمع محمد عبدالوهاب عزف فاروق سلامة فقال له "انت شيطان الأكورديون"، بعد ذلك سمعت أم كلثوم عن فاروق سلامة فطلبت من بليغ ان يحضره ليعمل معها في فرقتها وحقق نجاح كبير مع السيدة ام كلثوم.

بعد فترة جمع فاروق سلامة بين العزف والتلحين فلحن عدت اغاني منها "سلامتها ام حسن" لأحمد عدوية كما لحن لعدد من المطربين والمطربات مثل سميرة سعيد وعايدة الشاعر وميادة الحناوي وطلال مداح وشريفة فاضل ومحرم فؤاد ومحمد ثروت.

وقد حدثت حادثة بينه وبين بليغ حمدي حيث كانوا اصدقاء وكان بليغ دائم السهر مع فاروق سلامة وزوجته نوال الصغير في منزلهما وفي احدي المرات سافر فاروق وحده الي بيروت حيث كانت معه حفلة وعاد الي مصر بعد عدت ايام فسأل زوجته عن بليغ حمدي فقالت له انها لم تراه منذ سفرك بعد ذلك قابل الفنان "ماهر العطار" مصادفة وقال له ان بليغ كان يسهر مع زوجتك في بيتك حتي الساعة السادسة صباحا فعاد الي البيت وحدثت مشادة بينهم وانكرت ماحدث ثم ذهب الي بليغ الذي اكد انها كان عندها ولكن كانت سهرة بريئة ثم تركه وذهب الي بيت آخر له وجلس فيه وحيدا ففوجئ بطرق الباب فوجد امامه بليغ ومعه نوال وكان بليغ يريد ان يصلح بينهم فقام بسبهم وطردهم من البيت ثم قام بتطليق نوال.

نشأت نهلة وهيا تكره اباها نتيجة ماكانت تقوله امها لها وبعد فترة بدأت تقل اعمال فاروق التلحينية فعاد مرة اخري ليعزف بآلة الأكورديون في الأفراح والحفلات حتي انه قال ان نهلة لا تساعده ماديا اطلاقا.

نعود الي نهلة التي عندما ظهرت في السينما قالت انها علي استعداد لتقديم اي دور سينمائي فمثلت العديد من الأفلام مثل "الصرخة" مع نور الشريف و "مستر كاراتيه" مع احمد زكي و "امريكا شيكا بيكا" و "البحر بيضحك ليه".

تزوجت 3 مرات وفي احدي هذه الزواجات تطلقت بعد 3 ساعات.

المرة الأولي كانت من دكتور اسمه "أحمد علي" واستمر زواجهم لمدة سنتين ثم حدث الإنفصال.

المرة الثانية كانت من رجل الأعمال "مصطفي النجار" حيث شاهدها في احد الأفراح فأعجب بها ثم تزوجها لمدة 3 ساعات ثم حدث الإنفصال.