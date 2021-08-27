انت الان تتابع خبر فنانة شابة لم تتمالك نفسها وخانت أمها مع رشدي أباظة .. لن تصدق المفاجأة من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علاقات المشاهير بأبنائهم؛ أحياناً قد تكون مثيرة للجدل,؛ وأحياناً قد تكون مثيرة للإعجاب؛ وفي كل الحالات هذه العلاقات دائماً ما تكون تحت الأضواء؛ لأن المشاهير والنجوم محط أنظار الجمهور.

من ضمن العلاقات الشائكة في عالم الفن؛ والتي دائماً ما لفتت انتباه الجمهور, وأثارت اللغط حولهاء هي علاقة الفنانة صباحوابنتها هويداء التي وُصفت بالمتمردة كثيراًء والتي تسببت في بعض الأزمات بحياة والدتها النجمة الشهيرة؛, حتى أن البعض قال بإن هويدا فضلت كلبها على صباح.

من هي هويدا ابنة صباح؟ هي هويدا أنور منسي؛ وولدت في القاهرةٍ لعائلةٍ فنيةٍ؛ حيث إنها ابنة الفنانةٍ اللبنانيةٍ صباح, والملْحُنِ أنور منسي؛ إلا أن الحظ لم يحالفها ولم تستطع إثبان موهبتها الفنية في عالم الفن. ولدت هويدا في عائلة مختلطة الأديان, لأب مسلم وأم مسيحية وجدة يهودية؛ وقيل إنها اعتنقت الإسلام فيما بعد. لديها أخ واحد غير شقيق؛, يدعى صباح شماس لأب لبناني, ويعمل طبيب ويقيم خارج البلاد؛ وبرغم زيجات صباح المتعددة إلا أنها لم تسفر إلا عن ابنيها هويدا وصباح. مشوار هويدا ابنة صباح الفني دخلّت هويدا المجال الفنيّ عامَ 1970 ألفٍ وتسعمئةٍ وسبعين وسُجَعَتها والدنّها وعمِلّت في السينما المصرية والسينمااللبنانية, وقدَّمَت أعمالًا في المسرح والتلفزيون.

شاركت هويدا في العديدٍ من الأفلام والمسرحيات ؛ منها «لعبة النساء»؛ و«المغامرون»» و«حسناء وعمالقة»,؛ و«ليلة بكى فيها القمر»؛, و«رحلة النسيان»؛ و«نار الشوق». أما المسرحياثٌ فشاركت عام 1987 في مسرحيةٍ «دلوعة يا بيه» و«المتزوجون» عامَ 1978؛ حيثٌ كانت تقومٌ بدورٍ لينا الذي قامت به فيما بعدٌ الفنانة شيرين.

وكانَ آخرٌ أعمالها الفنيةٍ مسلسل «بنت الكبار» عام 8., وبعدها قامت بإعلان اعتزالها التمثيل؛ لكنّها لم تعتزلٍ الظهور الإعلاميّ؛ وظهرّت في برنامج «أنا والعسل» عام 2012 ألفين واثنّي عشّرَ مع الإعلاميّ اللبنانيٍ نيشان.

علاقة صباح وابنتها هويدا بالرغم من أن الفنانةٌ--- صباح كانت أولَ فنانةٍ تُقَدُمٌ أغنيةً لابنتهاء وهي أغنية حبيبة أمهاء فإنَّ قلاقتهما كانت سيئة للغايةٍ, خاصة مع بلوغ هويدا سن الرشدٍء ورغبتها في اختطافٍ الأضواءٍ من والدتها التي كانت تحظّى بشعبيةٍ كبيرةٍ في الوطنٍ العربيٌ. وتزوّجَت صباح 9 تسعَ مراتٍ؛ ولم تُنجِبْ سوى ابنها «صباح» من زوجها الأول «نجيب الشماس»,؛ وابنتها «هويدا» من زوجها العازفٍ اليصريٌ «أنور المنسي». توثِّرٌ العَلاقةٍ بدا مبكرًا؛ حينَ كانت هويدا مُعجَبةً بالفنانٍ رشدي أباظة؛ وهي ابنةٌ 14 أربعة عشرّ عامًا وصُدِمت عندما رأته واقعًا في غرام والدتها.. هذا كانَ سبب غضب الفتاةٍ الصغيرةٍ من والدتها.

ورغم أن الإعجاب ب دنجوان السينما العربية طبيعي بشكل كبير بين فتيات هذا الجيل إلا الأمر كان بداية حنق الفتاة الصغيرة على والدتها وحاولت بر نه منهاء وذلك وفق العديد من المجلات حينها. صباح وحادث فقدان الصوت اصطدمت صباح برغبات ابنتها هويدا؛ التي كانت تراها متهورة من فترة لأخرى؛, ووصل الأمر لشقاق غريب بينهماء ولكن الفنانة كانت تظن أن الأمر مجرد تمرد فتاة شابة على والدتها. وفي يوم من الأيام فوجئت صباح بخبر زواج ابنتها هويدا سراًء فأخذت تصرخ وتبكي وتلطم وجهها كثيراً, حتى فقدت صوتها ولم بعد باستطاعتها القدرة على الغناء, بعد عودتها إلى لبنان ومفاجأتها بهذه الواقعة التي آمتهاء خاصة لصغر سن ابنتها.

وعلقت صباح على هذه الواقعة قائلة: ""جنيت؛ كانت بعدها صغيرة وكنت بخطط لها أنها تبقى أحسن بنت, بعدين صرت أصرخ وأضرب حالي؛ وجالي مثل كريزة جنون"".

مرض صباح ووفاتها

لم تُحضُرْ هويدا جنازةً والدتها بعد وفاتهاء وصرَّحَتٍ المخرجة اللبنانية وابنة شقيقةٍ الشحرورة صباح كلوديا عقل؛ بأنَّ كُلّ ما م دَ حول المشاكل الماديةٍ التي منعت هويدا من بعد وفاتهاء وصرَّحَتٍ المخرجةٌ اللبنانيةٌ وابنةٌ ‎شقيقةٍ الشحرورة صباح كلوديا عقل؛ بأنَّ كُلّ ما تردّدَ حول المشاكل الماديةٍ التي منعّت هويدا من حضور عزاءٍ والدتها خطأًء مؤكداً حزّهاء بل انهيارّها التامّ بعدَ وفاةٍ صباح.

وصرَّحَ الفنانُ سمير صبري بآنه ذهبَ يومًَا لزيارةٍ صباح قبلَ وفاتها ؛ إذ كانت تعانى من أزمةٍ صحيةء وأخبزته أنها طلبّت من ابنتها البقاءة معها لأنها فى حاجةٍ للرعايةٍ, خاصة أن كل مَن حولها رحلوا ولم عد بجانبها أحدٌ من أشقائهاء فردّت هويدا: "لا يا مامى.. أنا ساأعود لأمريكا لأن كلبى فى البيت وحده؛ فمن سيؤكله يعنى ؟! أسيبه يموت؟! دا غالى عندى".