شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – هيفاء وهبي بقطعة ملابس واحدة كما ولدتها أمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي المايوه وتستمتع بوقتها داخل المسبح.

استعرضت هيفاء في الصورة التاتو الذي تتميز به، وبدت بغاية الجمال والاثارة.

لطالما كانت هيفاء وهبي من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.

خاضت وهبي طريقًا طويلًا حتى وصلت إلى الشهرة حيث شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. قدمت العديد من الأغاني الضاربة والتي ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور.

ولدت هيفاء وهبي في العاشر من آذار في عام 1976 في بلدة محرونة في جنوب لبنان. والدها محمد وهبي لبناني الجنسية ووالدتها سيدة عبد العزيز ابراهيم مصرية الجنسية.

لديها أخ وحيد أسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات بنات أسمائهم علياء وهبي وهناء يموت والمغنية رولا يموت. عاشت هيفاء مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية لكنها لم تكمل باتجاه الدراسة الجامعية.