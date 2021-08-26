شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. تفاصيل اعلان وفاة فيفي عبده قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترددت منذ ساعات قليلة أنباء بوفاة نجمة الرقص الشرقي فيفي عبده، إكلينيكاً بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس اصناعي في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأرفقت الأنباء المتداولة بصور صادمة للفنانة والراقصة المصرية، ظهرت في بعضها وهي تحتضر وفي أخرى وعينيها جاحضتان.

عائلة الفنانة فيفي عبده حتى الآن لم تنف أو تؤكد الأخبار المتداولة على السويشال ميديا، عن وفاتها.

وكان قد تسبب منع الفنانة عزة مجاهد، من زيارة والدتها الراقصة الشهيرة فيفي عبده، إلى المستشفى الذي ترقد فيه، بحالة هيجان وصراخ شديدين لها وانهيارها.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ابنة فيفي عبده، صرخت بأعلى صوتها في وجيه عدد من الأطباء أثناء خروجهم من المستشفى بعد انتهاء دوامهم، قائلةً: فين ماما.. قتلتو ماما”، ثم انهارت من شدة البكاء.

وأوضحت المصادر أن منع عزة، من زيارة والدتها، جاء بعد تدهور صحة الأخيرة، في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

واكدت المصادر، أن منع زيارة فيفي عبده، لم يقتصر على ابنتها وإنما شمل كافة أقاربها ومعاونيها، كون حالتها الصحية تستدعي ذلك. دون أن تذكر أي تفاصيل اخرى.

وكان مصدر مقرب من الراقصة الشهيرة، قد ذكر في وقت سابق، بأن صحتها تدهورت بشكل كبير، وأن الأطباء يحاولون تدارك الأمر قبل حصول ما لا يحمد عقباه. في إشارة صريحة منه إلى وفاة فيفي عبده، في حالة خروجها من غرفة العناية المركزة.

وقال إن النجمة المصرية، تعاني من عدة أمراض، أدت في البداية الى التسبب بوقف حركتها وبقائها طريحة فراش المرض، إلا أنها ومع ذلك كانت تستطيع التحدث بصعوبة، مع ابنتها والأطباء المعالجين لها، وظهرت على صفحاتها في السوشال ميديا، بمقاطع فيديو لتطمين الجمهور على صحتها، لنحو ثلاث مرات منذ الأيام الأولى لمرضها قبل أكثر من شهرين.

وأضاف بأنه بعد نحو 24 ساعة من ظهورها الأخير الذي بدت فيه منهكة وغير قادرة على مواصلة حديثها لجمهورها ومتابعيها، توقفت عن النطق تماما. داعيا جمهورها للدعاء لها بالشفاء.

وكشف عن منع الأطباء في المستشفى الذي ترقد فيه، اقاربها ومعاونيها بمن فيهم ابنتها “عزة” من زيارتها، وفرضوا عليها حالة من العزل الصحي داخل المستشفى، قبل أن يتم نقلها للعناية بساعات قليلة، إثر تدهور وضعها الصحي. مبديا خشيته من أن تكون مصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ما تعانيه من أمراض أخرى.

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد ظهرت على صفحاتها بالسوشال ميديا، من خلال مقطع فيديو لم تتعدى مدته نصف دقيقة، تحدثت فيه عن الأنباء التي تزعم بأنها قد توفيت.

وبدت الراقصة المصرية، غير قادرة على الحركة، وبصوت متقطع ومنهك للغاية، وهو ما جعل الجمهور يبدي حزنه الشديد من الحالة التي وصلت إليها. داعيا الله تعالى أن يشفيها ويديم الصحة عليها.

وفي وقت سابق من ظهورها الأخير، دعت ابنتها الفنانة عزة مجاهد، جمهور ومحبي والدتها إلى الدعاء لها، بأن الله تعالى يرفع عنها المرض ويعيدها إليهم وهي في صحة وعافية.

وكشفت أن والدتها الفنانة فيفي، تعرضت لأزمة تسببت بصعوبة شديدة في الحركة، ثم أدت إلى عجزها عن الحركة بالكامل.

وتداول رواد مواقع التواصل، على نطاق واسع تصريح عزة مجاهد، بشأن تطورات الحالة المرضية لوالدتها، وابدوا تخوفهم الشديد على صحتها وحياتها.

واثروا تصريح ابنة فيفي عبده، بتعليقات كثيرة تحتوي على أدعية للفنانة المصرية، بالشفاء العاجل والعودة لجمهورها كما كانت قبل إصابتها بالمرض ودخولها في غيبوبة.

يذكر أن فيفي عبده، أثارت قلق جمهورها، بنشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام قبل أكثر من شهرين، أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بذلك، وأنها تحبهم كثيرًا، مطالبة إياهم بالدعاء لها بالشفاء.

وأبدت الفنانة فيفي عبده انزعاجها من الأنباء المنتشرة حول وضعها الصحي وأنها فقدت القدرة على الحركة، بعدما أعلنت مرورها بوعكة صحية.

ومن خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، نشرت فيفي عبده، حينها، رسالة صوتية مكتفية بارفاقها بصورة لها من مرحلة الشباب، وتحدثت بصوت متقطع ومنهك قائلة: “أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر”.

وأضافت “معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة”.

التسجيل الصوتي للراقصة الشهيرة، الذي بدى صوتها فيه ضعيفا ومنهكا ومتقطعا، دون ظهورها، أثار مخاوف جمهورها، وتمنى العديد من المتابعين ظهورها في مقطع فيديو لتطمنهم عن وضعها، خاصة بعدما انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تتحدث عن دخول فيفي عبده العناية المركزة.