شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – رانيا يوسف هتدلعك أخر دلع في ليلة الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفناة المصرية الشهيرة رانيا يوسف فيديو لها على خاصية الستوري على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .
وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترقص وتتمايل مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي .
قدّمت روبي خلال الحفل وصلة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها: (انت عارف ليه، ليه بيداري، يالرموش، قلبي بلاستيك، حتة تانية).
وارتدت روبي في الحفل فستانًا أبيض “ستان” ظلت تتمايل به على المسرح وهي ترقص وتغني