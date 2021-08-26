انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة المصرية ’’عبلة كامل’’ ؟؟ .. شاهدو كيف ظهرت اليوم و أثار شفقة محبيها .. والمفاجأة كيف اصبحت بعد غياب ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنتشرت عبر مواقع التواصل صورة للفنانة المصرية عبلة كامل بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

وظهرت عبلة بالصورة وهي تحاول الأبتسام رغم وجود علامات الشيب في وجهها .

وفي الفترة الماضية كانت قد أصبحت النجمة الكبيرة عبلة كامل، حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سقطت في فخ شباك شائعات السوشيال ميديا التي تطال نجوم الفن والمجتمع بين الحين والآخر سواء بأخبار الوفاة الكاذبة أو الأمراض الملفقة، لتنتشر بين مرتادي هذه المواقع شائعات عن إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وأنها في مرحلة متأخرة من المرض، وردد الكثيرون هذه الشائعة دون معرفة الحقيقة.

ليخرج الفنان القدير أحمد كمال، زوج النجمة عبلة كامل الأسبق، للتعليق على هذه الشائعة بالتأكد على أن الفنانة حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أى أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.