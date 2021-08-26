الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

حسن الرداد يخلع ثوب الحزن ويحتفل بصورة جريئة مع فتاة .. والمفاجأة الصاعقة في ردة فعل إيمي سمير غانم !! (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يخلع ثوب الحزن ويحتفل بصورة جريئة مع فتاة .. والمفاجأة الصاعقة في ردة فعل إيمي سمير غانم !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قام النجم حسن الرداد بتهنأة شقيقته نيبال الرداد بعيد ميلادها الموافق 25 أغسطس.

 

 

 

نشر صورة له برفقة شقيقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وعلق عليها قائلاً: ” نيبال الرداد أختي وبنتي ونور عيني ” .

 

 


 
وأضاف: ” كل سنة وانتى طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتى .. ربنا يخليكى ليا ويحققلك كل اللى بتتمنيه ”.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا