بملعقة قهوة واحدة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا وشيب الشعر المبكر في دقائق معدودة وداعا للصبغات الكيميائية

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الرياض - روايدا بن عباس - بملعقة قهوة واحدة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا وشيب الشعر المبكر، واستمتعي بشعر أكثر نعومة وبلون بني أكثر تميز حيث يعد الماسك الذي يتم تركيبه مع القهوة وبعض الأنواع من المكونات الأخرى يتسبب في جعل الشعر أفضل من جميع الجوانب وليس اللون فقط حيث يكسب الشعر التغذية، والنمو الخاص به يزداد كما أن الشيب يكون التخلص منه أسرع بالاستعمال لمكون القهوة ذي الخصائص الصبغية الفعالة، ومن خلال سطورنا القليلة الآتية من المقال نتحدث بمزيد من الإيضاح والتفصيل عن تكوين المسك، وأهم فوائده الطبيعية التي تفيد بعلاج الشيب.

بملعقة من القهوة تخلصي من شيب الشعر نهائيا

بملعقة من القهوة تخلصي من شيب الشعر نهائيا وذلك من الممكن أن يتم بالاستعانة بتلك المكونات التي نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقتان قهوة طبيعية.

ملغقتان مستخلص جل الصبار.

ملعقة فازلين.

ربع الكوب حليب سائل.

ملعقتان دقيق.

ملعقتان نشاء.

قطرات ليمون.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

كيف يمكن التحضير لهذا الماسك؟

التحضير يستدعي أن نقوم بوضع مكوني القهوة مع الدقيق ومكون النشاء بداخل بولة زجاجية صغيرة، ونقوم بالتقليب لتلك المكونات بأداة مناسبة، وفي وعاء عميق آخر نحاول الإذابة لكل من الفازلين مع خلاصة الصبار، وهذين المكونين عقب إذابتهما يتم خلطهما معًا بشكل جيد، وينتج عن ذلك خليط متميز ومتجانس نقوم بتخفيفة باللبن، والليمون مع الزيوت الطبيعية والتي قد سلف ذكرها، وحينئذٍ نكون قد حصلنا على القوام المطلوب للمزيج.

كيف يمكن الاستخدام لتلك الخلطة؟

الخليط من الممكن أن يتم استعماله وبشكل مباشر فوق خصلات الشعر والتي تكون في احتياج لأن تصبغ، وهو يصلح في حالة الشيب المنتشر بأنحاء الرأس، والتطبيق يتم حال فرد الخليط فوق الشعر، على أن يتم تركه ما يعادل خمسة وثلاثين دقيقة فوق خصلات الشعر، ولا بد من تغطية كل أجزاء الشعر.

عقب الانقضاء لمدة التطبيق، يتم الشطف للشعر على أن نستمر على التطبيق لهذه التركيبة مرة كل ثلاث أيام للحصول على النتيجة الأفضل والتي تكون إكساب الشعر الدرجة اللونية المناسبة التي تخفي كل الشيب.