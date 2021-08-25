فوائد مدهشة لزيت الزيتون والليمون على الريق لمدة 5 أيام وسوف تحدث المعجزة الكبرى وفق أحدث الدراسات العالمية .. اليكم التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد زيت الزيتون على الريق زيت الزيتون والليمون من الضروريات التي تفتقر إليها أي عائلة تقريبًا هذه فائدة كبيرة يستمتعون بها لأنها من أكثر المواد استخدامًا في مجالات الصحة والجمال، يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية وكذلك الليمون وهو فاكهة حمضيات غنية بالفيتامينات والمركبات فإن أعضاء الجسم بحاجة لأداء وظائفها بكفاءة عندما تسكر على معدة فارغة في الصباح الباكر كلاهما نوع من الخليط يمكن أن يوفر العديد من الفوائد للجسم.





فوائد زيت الزيتون على الريق

يمكن أن يحسن صحة الإنسان ويقضي على بعض المشاكل الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل الأحماض الأمينية غير المشبعة إذا كنت تتناول ملعقة واحدة في اليوم. إذا تم تناول ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة أخرى من عصير الليمون فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تليين المعدة والمساعدة في القضاء على الإمساك وتسريع عملية الهضم.



يمكن أن يقضي على قرحة المعدة والالتهابات ويخفف من أمراض الجهاز الهضمي ويحافظ على الصحة ويقلل من الانتفاخ ويطرد الغازات.



حماية الكبد بشكل فعال وخاصة لمرضى فيروس سي وضع ملعقة كبيرة منه في كوب من عصير الجريب فروت واشربه على معدة فارغة في الصباح مما يقلل من قدرة الفيروس على الانتقال إلى الخلايا السليمة والقضاء عليها.

يساعد الجسم على إنقاص الوزن لأنه يقلل الشهية ويقلل الجوع ويرجع ذلك إلى حمض ألأوليك الموجود فيه والذي يتحول إلى هرمون يعزز الشبع في الدماغ.



عندما تناول ملعقة صغيرة يوميًا ستخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

فوائد خليط زيت الزيتون وعصير الليمون

يقوم بتفتيح لون البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة.

يساعد على ترطيب الشعر، ويعطيه لمعاناً.

يستطيع تفتيت الحصى في المرارة.

يسرع عملية هضم الطعام ويزيد قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائيّة اللازمة.

يليّن المعدة ويمنع حدوث الإمساك.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة.

يساعد على التخلّص من قشرة الرأس.

يخفّف أثر الهالات السوداء حول العينين.