انت الان تتابع خبر فضيحة صادمة لـ مذيعة قناة MBC وزميلها على الهواء.. ما حدث أثناء تقديمهم نشرة الأخبار كان مفاجئ ولم يتخيله أحد.. اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل نشر فيديو لموقف محرج وقعت فية مذيعة قناة الـ MBC، الإعلامية “اولينا الحاج”، أثناء تقديمها نشرة الأخبار مع زميلها الإعلامي حمود الفايز.

وأختتمت المذيعة اولينا النشرة، بخبر عن النسخة السابعة من بطولة بريطانيا لحملة الزوجات، لكن خانها التعبير عندما أرادت ممازحة زميلها ووجهت له الكلام قائلة :”تحملني ونمشي هلا”.

ورغم أن المذيع حمود الفايز انصدم من سؤال زميلته، إلا أن رده عليها كان محرج للغاية، حيث قال لها :”هذي مسابقة للأزواج، وليست للزملاء والزميلات”.

وحاولت اولينا تبرير موقفها، وقالت أنها كانت تمتحن زميلها لكنه نجح في الامتحان، لكن علامات الإحراج كانت واضحة عليها، خصوصاً عندما كرر زميلها محمود الفايز حديثه، وقال أن نسخة هذا العام من المسابقة فاز بها زوجان من فنلندا وليس زميلان.

وبرر عدداً من المتابعين حديث الإعلامية اولينا الحاج بقولهم أنه خانها التعبير، وأن كلامها يدل على طيبة قلبها ومحاولتها اضافة شيئاً من المرح والفكاهة في نهاية نشرة الأخبار لكن التعبير خانها حسب قولهم.

ورغم أن المذيع حمود الفايز انصدم من سؤال زميلته، إلا أن رده عليها كان محرج للغاية، حيث قال لها :”هذي مسابقة للأزواج، وليست للزملاء والزميلات”.





وحاولت اولينا تبرير موقفها، وقالت أنها كانت تمتحن زميلها لكنه نجح في الامتحان، لكن علامات الإحراج كانت واضحة عليها، خصوصاً عندما كرر زميلها محمود الفايز حديثه، وقال أن نسخة هذا العام من المسابقة فاز بها زوجان من فنلندا وليس زميلان.

وبرر عدداً من المتابعين حديث الإعلامية اولينا الحاج بقولهم أنه خانها التعبير، وأن كلامها يدل على طيبة قلبها ومحاولتها اضافة شيئاً من المرح والفكاهة في نهاية نشرة الأخبار لكن التعبير خانها حسب قولهم.