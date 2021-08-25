انت الان تتابع خبر الفنانة وعد السعودية ترقص بحرارة وهي سكرانه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة وعد السعودية "حنان بكر يونس" الجدل بعدما ظهرت ترقص بشكل غريب وهي ترتدي فستان أصفر منقوش برسمات غريبة على أنغام أغنيتها "أدلع عليك" .



ولم تلتف وعد السعودية إلى ركن الخمور والمشروبات الكحولية الذي ظهر خلفها وهي ترقص ويرجح البعض أنها كانت سكرانه ولا تدرك ما تفعله .

ويبدو أن وعد السعودية تعاني من مراهقة الأربعين وتحاول لفت الأنظار وتظهر بشكل مخل دون التفكير بنتائج ما تفعله وتحاول اظهار انوثتها وأثبات أنها لا تزال شابه ، وطالب البعض ، بضبط وعد السعودية حيث يعتبر فيديو رقصها فاضح وتشجع المراهقين على شرب الخمر الذي يظهر خلفها بالمقطع.

وظهرت مؤخراً وهي ترقص بتيشرت ضيق بكم واحد ويفصل صدرها بوضوح مع فيزون أسود ضيق وكانت ترقص بطريقة مثيرة للمراهقين ، وسط دعوات لها باحترام سنها الذي يتجاوز الأربعين .



ووعد السعودية تبلغ من العمر 43 عاماً وأسمها الحقيقي "حنان بكر يونس إبراهيم" ووالدها الإعلامي بكر يونس الملقب بالمذيع الملك ، وتزوجت من لبناني وتطلقت منه بعد أن أنجبت منه أبنه أسمها حسناء .