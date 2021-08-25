انت الان تتابع خبر رسالة نارية من دنيا سمير غانم لـ’’ليلى علوي ونيللي كريم’’ بعد الرقص والهيصة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فضفضة مختلطة بدموع الحزن، كانت السمة المميزة لظهور كلٍ من إيمي ودنيا سمير غانم منذ وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، سواء في الجنازة التي حضرها نجوم الفن وساندوهما، أو في التعليق الأول لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها، والذي وصفت خلاله ما تشعر به خلال الأيام الحالية بـ«اليُتم»، قائلة: «حسيت إني يتيمة من بعدك».

وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى الجمهور بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبد العزيز.

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الرسالة ودعوا للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة ولبناتها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

واعتبر جزء من الجمهور أن جملة "بتراعي مشاعرنا" في رسالة دنيا سمير غانم رسالة غير مباشرة للفنانات التي ظهرن يتراقصن بعد أيام قليلة من وفاة والدتهما وعلى رأسهم ليلى علوي ونيللي كريم.

وشن جمهور ليلى علوي هجومًا كبيرًا عليها بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أغنية الهضبة يا أنا يا لأ، في مدينة العلمين بمنطقة الساحل الشمالي وانهالت عليها العديد من التعليقات المهاجمة لوفاة دلال عبد العزيز التي لم تُكمل أسبوعين بعد، قائلين: «والله العظيم انتو ما عندكو دم اتعظوا»، «هو انتو عندكم انفصام في الشخصية»، «في عندكم مثل يقول احترموا عظمة التربة يا شيخة»، «طيب مش مكسوفة من بنات دلال»، «جرى إيه يا طنط ليلى طب خلي عندك شوية دم وإحساس دي صاحبتك دلال لسه مش سبعت في القبر».

وتعرضت الفنانة نيللي كريمل لموجة من الانتقادات عقب إقامتها لحفل زفافها على هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، الأربعاء الماضي، بعد مرور 3 أيام على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي لم تحضر مراسم الجنازة أو الدفن على غرار عدد من نجوم الفن.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 أيار 2021، وغادرت عالمنا يوم السبت 7 آب الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتم دفن دلال عبد العزيز في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.