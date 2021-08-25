انت الان تتابع خبر لن تتخيل كيف أصبحت ليا إبنة نانسي عجرم؟ كبرت وأخذت جمال أمها (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في صور جديدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفز.



وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه ويبدو انها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة.

وأشاد المتابعون بجمال الطفلة الصغيرة التي كبرت عن اخر مرة نشرت فيها الفنانة اللبنانية صوراً لها.

ومنذ ولادتها سرقت ليا الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعة.

وللفنانة نانسي عجرم 3 أطفال من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم هنّ ميلا، ايلا، وليا.