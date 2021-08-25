انت الان تتابع خبر ملكة جمال مصر.. المراهقة التي تسببت في طلاق نور الشريف وبوسي وما فعلته حورية فرغلي معها لم يصدقه أحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من الفنانين الشباب التي ظهروا خلال عدد من الأعمال الفنية البسيطة وسرعان ما أختفوا من الوسط الفني ولم يستطيعوا تكملة المشوار داخل الوسط، وتختلف أسباب الابتعاد عن الوسط من فنان لأخر.

حيث أن الفنانة نور السمري تعتبر إحدى الفنانات التي لم يحالفها الحظ بالرغم من أنها بدأت بقوة في بداية دخولها الوسط الفني، وبالرغم من أنها لم تظهر كثيرا إلا إنها أثار حولها الكثير من الجدل في الكثير من المواقف ابرزها أنها أشيع أنها السبب وراء انفصال الفنان الراحل نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي، فإليكم عدد من المعلومات التي لا تعرفها عنها:

- ولدت في 28 سبتمبر عام 1980.

- كانت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على شهادة تعادل الثانوية العامة.

- كانت الوصيفة في إحدى مسابقات ملكة جمال مصر والتي كانت ستحصل على اللقب الفنانة حورية فرغلي إلا أنها تنازلت عنه لها لأنها كانت تمر بأزمة نفسية لوفاة خطيبها يوم الزفاف.

- لجأت إلى الفنان نور الشريف لاكتشفاها وليساعدها في دخول الفن.

- يعد مسلسل “أميرة في عابدين هو أول الأدوار التي تلعبها، حيث أنها قامت بدور صغير.

- ثم تم ترشيحها لإحدى الأدوار في مسلسل العطار والسبع بنات.

- أشيع أنها السبب وراء انفصال نور الشريف وبوسي إلا أنها نفت تماما.

- قدمت أولى بطولاتها الفنية في فيلم “أيام الخادمة أحلام”.