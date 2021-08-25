انت الان تتابع خبر بعد أنباء زواجها .. نجوى كرم تحاول إغراء زوجها الإماراتي بفستان أحمر يكشف جسمها بوضوح .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام خطفت فيها الأنظار.

فقد ظهرت نجوى ترتدي فستاناً أحمر مكشوف الظهر وتغمض عينيها.

وقد لاقت الصورة اعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال نجوى.

يُذكر ان معلومات اكدت مؤخرا ان نجوى ستدخل في أيلول المقبل القفص الذهبي حيث ستتزوج من رجل أعمال إماراتي يُدعى عمر الدهماني، وهو من مواليد 1980 أي انه يصغرها بـ15 عام تقريبا.

الا ان نجوى تلتزم الصمت ولم تؤكد صحة هذه المعلومات.