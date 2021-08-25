انت الان تتابع خبر رهف القنون في صور فاضحة لم يتخيلها أحد ..كشفت عن مناطق فاضحة من جسدها واثارت جنون المتابعين ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجاهلت الناشطة السعودية رهف القنون، ما قاله عشيقها الكونغولي لوفولو راندي، والذي كشف مؤخراً أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه.

رهف القنون مع صديقاتها



ونشرت رهف قنون صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي برفقة صديقاتها، بفساتين ضيقة وشبه عارية.

وأثارت صورة رهف جدلاً بين الناشطين الذين فسروا الأمر بأنه رد غير مباشر على اتهامات لوفولو راندي، ورجحوا صدق كلامه، خاصة بعد هذا المشهد.

لوفولو راندي: ريتا ليست ابنتي



وقال لوفولو راندي قبل أيام إنه أجرى فحص الحمض النووي DNA والذي أظهر له أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

وتابع لوفولو برسائل عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام): (دائمًا ما كنت أرغب في الخضوع لهذا الفحص، غير أن حبي الكبير لابنته جعلتني خائفًا من خسارتها).

وأشار صديق رهف القنون إلى أن الأخيرة كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، وهو ما فهمه حاليًا بعد الخضوع لتحليل البصمة الجينية.

(فكرت بالانتحار)



وأضاف: (رهف كانت على علم بأنني سأكتشف أن ريتا ليست ابنتي، حال إجراء الفحص، وبالتالي سأتكرها، وكانت لا تريدني أن أجري الفحص).

وكشف راندي أن رهف أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت، وذلك بعد انتهاء العلاقة بينهما.





وأردف صديق رهف: (كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص وفعلت ذلك، ووجدت أن ريتا ليست ابنتي، وأرسلت لرهف وأبلغتها بالفحص فقالت إنها سعيدة بأنني لست والد ابنتها، وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري).

وحول شعوره بعد هذه الحقيقة، قال راندي: (بعدما اكتشفت أن ريتا ليست ابنتي، شعرت بالحزن كثيراً، حتى أنني فكرت في إيذاء نفسي، أو ربما إنهاء حياتي).

وتابع: (ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي، وأعلم أنني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن، يجب أن أبقى قوياً لأجلها).

رهف القنون لم تتزوج أبداً



وأشار راندي إلى أن الطفلة الآن مع والدتها رهف، مضيفاً: (أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله لنحصل على حضانة ريتا).

أما المفاجأة الثانية التي فجرها راندي، هي أنه ليس زوج رهف القنون، حيث كتب: (أنا لم أتزوجها من قبل، أعرف أن الكثير منكم يعتقد أننا تزوجنا، لا أبدا، لم أقم بخطبتها أبدا، ولم تكن زوجتي أبداً).