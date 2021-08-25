انت الان تتابع خبر حفيدة الفنانة "فيفي عبده" تذهل العرب والعالم بجمالها الخارق .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بصورها الفاتنة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت حفيدة الفنانة فيفي عبده أنظار المتابعين في ظهورها الاول في خلال حفل تخرجها. وشاركت الفنانة عزة مجاهد صورة لابنتها شهد من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

قامت عزة مجاهد بتهنأة ابنتها شهد بمناسبة تخرجها، حيث كتبت “مبروك حبيبتي انا فخورة بكي ويا رب اشوفك احلى عروسة في الدنيا. ” وتابعت “تبدين رائعة حبيبتي ما شاء الله احبك كثيرا”.

من جانبها علقت فيفي على صورة حفيدتها : “‏ما شاء الله الله اكبر 1000 مبروك يا شهد ما شاء الله مبروك التخرج حبيبتي قمرررررررررررررررر”.

وهنأ الفنانين و النجوم فيفي عبده بمناسبة التخرج، من بينهن هند صبري والمطربة الشعبية أمينة وروجينا وعبير صبري ورانيا فريد شوقي وغيرهن.

كما وتقدم الكثير من متابعي فيفي عبده لطلب خطوبة الحفيدة مع عبارات غزل صريحة في جمالها ورشاقتها وأناقتها.