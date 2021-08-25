انت الان تتابع خبر عــاجل .. فاجعة مؤلمة نجل عاد امام يبكي بحرقة ويتوسل لجمهوره الدعاء لوالده .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجه نجل الفنان المصري عادل إمام، رسالة إلى جمهوره، وطالبهم بالدعاء.

وطلب الممثل محمد عادل إمام من جمهوره في رسالته، التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بالدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا.

وكتب الممثل الشاب في رسالته: ""طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم..وطالما بتسعى يبقى لسه في أمل..(أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا)".