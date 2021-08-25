مذيعة لبنانية جديدة تُبهر جميع العرب بجمالها الخرافي والجذاب.. والجمهور لم يستطع التخيل أن هذا الجمال موجود في لبنان .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/25 الساعة 03:00 صباحاً (محمود الأديب)

نشرت مذيعة الطقس واللوتو في الـ LBCI زينة الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

وظهرت زينة بالصور ساحرة ومثيرة حيث ارتدت "توب" باللون الأسود وضعت فوقها "قفطان" ملوناً، يُذكر ان موضة القفطان رائجة هذا الموسم.

واعتمدت زينة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً.

ما رأيكم بإطلالتها؟