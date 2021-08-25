انت الان تتابع خبر تسبب بنزيفها بغزارة.. أجمل فنانة إغراء مصرية اندمج معها أحمد زكي في مشهد ساخن وما زالت تعاني حتى اليوم! اتفرج من تكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة إغراء مصرية شهيرة، ما تزال إلى اليوم تثير الجدل بسبب جرأتها في الأعمال الفنية وفي إطلالاتها عبر منصات السوشيال ميديا، ومن خلال تصريحاتها الصحفية، ومنها تصريحها حول معاناتها من مشهد ساخن في أحد أفلامها الهامة، تسبب بنزيفها بغزارة.



إنها الفنانة والراقصة دينا، التي ولدت في روما بإيطاليا، ثم عادت أسرتها إلى مصر، واحترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، واسمها الكامل دينا طلعت سيد محمد.

وتخرجت دينا، من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة الفنانة «ريتا» التي كانت تعمل بمجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك.

وكانت بدايتها في الرقص أثناء المرحلة الثانوية، بعدما انضمت لفرقة رضا الاستعراضية، في تسعينيات القرن الماضي، وبعد فترة قصيرة حققت شهرة واسعة، وحافظت على موقعها في المقدمة رغم كثرة الراقصات في مصر..

حياتها الأسرية

تزوجت دينا للمرة الأولى من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنهما الوحيد «علي»، ثم تزوجت للمرة الثانية عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.

اندماج أحمد زكي معها

ومن المعروف أن بعض الأفلام السينمائية تعتمد على مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو لما تتطلبه الحبكة الدرامية، ولتشويق المشاهدين بقصص الافلام، وهذا ما حصل في فيلم جمع "دينا"، والفنان أحمد زكي الذي كانت العديد من الفنانات المشاركات له في البطولة يشتكيّن من اندماجه خلال تأدية مشاهد القبلات.

قبلة زكي العنيفة

شارك "أحمد زكي"، الفنانة "يسرا"، بطولة فيلم "درب الهوى"، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج "أحمد زكي"، وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها.

اعتزال دينا لمشاهد القبلات

مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة "دينا"، في فيلم "استاكوزا"، من اخراج "ايناس الدغيدي"، تضمن مشهد قبلة بينهما.

وفي تصريح جريء أكدت الراقصة المصرية إنها اعتزلت أداء مشاهد القبلات في الأفلام بعد فيلم «استاكوزا» مع الفنان الراحل أحمد زكي.

نزيفها بغزارة

وقالت إن قبلة أحمد زكي لها كانت عنيفة، حتى أنها نزفت دماء بغزارة من شفتها السفلية، وعندما سألتها وفاء الكيلاني في برنامج «الحكم» قائلة: «بتتكلمي جد؟» أكدت لها دينا ذلك.

وتوفي الفنان الكبير أحمد زكي في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا جراء اصابته بسرطان الرئة وذلك خلال تصويره لفيلمه الأخير "حليم".