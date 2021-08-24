انت الان تتابع خبر اللبناني ميشال حايك يخرج بتوقعات جديدة صاعقة خارجة عن المألوف أرعبت الجميع .. هذا ماسيحدث ؟ (اتفرج بالفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كعادته يطل اللبناني ميشال حايك بين فترة و اخرى و يخرج بتوقعات للعالم تحدث بعضها و تنسف البعض الأخر . أصاب ميشال حايك بتوقّعاته مجدداً وهذه المرة من خارج الحدود وتحديداً من الصين.

وقال حايك: "الصين ورئيسها في عين الكارثة".

وتشهد الصين في الآونة الأخيرة فيضانات هائلة أجبرت أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم، ووصفت هذه الأمطار بأنّها الأشد في البلاد منذ 1000 عام.