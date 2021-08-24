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اللبناني ميشال حايك يخرج بتوقعات جديدة صاعقة خارجة عن المألوف أرعبت الجميع .. هذا ماسيحدث ؟ (اتفرج بالفيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - كعادته يطل اللبناني ميشال حايك بين فترة و اخرى و يخرج بتوقعات للعالم تحدث بعضها و تنسف البعض الأخر . أصاب ميشال حايك بتوقّعاته مجدداً وهذه المرة من خارج الحدود وتحديداً من الصين. 

 

 

 

وقال حايك: "الصين ورئيسها في عين الكارثة". 

 

 

 

وتشهد الصين في الآونة الأخيرة فيضانات هائلة أجبرت أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم، ووصفت هذه الأمطار بأنّها الأشد في البلاد منذ 1000 عام. 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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