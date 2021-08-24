انت الان تتابع خبر بدون خجل.. هذا مافعلته دنيا سمير غانم وخلعت ثوب الحزن بعد وفاة والدتها بأيام والجمهور : لسا بدري عليك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة الحداد التي تعيشها هي وشقيقتها الفنانة إيمي بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال مصدر مقرب من دنيا لـ"الدستور"، إنها تتلقى كل الدعم من أصدقائها وأصدقاء والدتها الراحلة للخروج من الحالة النفسية التي تمر بها حاليا.

وأضاف المصدر أن دنيا من المتوقع أن تعود لاستئناف نشاطها الفني في شهر أكتوبر المقبل، حيث تعود لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد “عالم موازي” والمؤجل من موسم رمضان الماضي.

حيث كان من المفترض عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان لتضمنه 15 حلقة فقط، وكان من المقرر عرضه على شاشة “الحياة” ولكن تم تأجيل بعد إصابة دنيا ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

فيما تنتظر دنيا تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها السينمائي الجديد “تسليم أهالي” والذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم في أول بطولاتها المطلقة في السينما.

في سياق متصل نفى الفنان هشام جمال، الشائعات المتداولة مساء أمس حول إلغاء مسلسل عالم موازي، بعدما تخلت عنه النجمة دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا داخل كواليس التصوير في شهر رمضان الماضي.

هشام جمال بادر بتكذيب الشائعة مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن مصير مسلسل "عالم موازي" عار من الصحة، وسبق أن أكد هشام سابقا أن الخطوة القادمة لم يتم الاستقرار عليها بعد، وسينتظر لحين تجاوز دنيا أزمتها النفسية جراء الحزن بعد رحيل والديها، في حين علق أحد المتابعين بالقول "لسا بدري".

وكانت النجمة دنيا سمير غانم قد انتهت من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالي"، والذي تعود من خلاله لعالم الشاشة العملاقة.

مسلسل "عالم موازي" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.