انت الان تتابع خبر بعد قصة حب سرية .. اخيرا الفنانة أصالة تعلن عن زواجها للمرة الثالثة من حبيبها الجديد .. والمفاجأة في جنسيته ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تناقتله وسائل اعلامية عربية فقد أفادت مصادر إعلامية لبنانية، ، بأن الفنانة السورية “أصالة نصري”، أفصحت عن زواجها للمرة الثالثة , قالت قناة الجديد اللبنانية: إن الفنانة أصالة نصري تزوجت من رجل مؤخراً، بعد علاقة حب سرية عاشتها معه.

وأضافت قناة الجديد، أن حفل الزفاف الخاص بزواج نصري، تضمن حضور الأصدقاء والمقربين فقط، ولم يكن عمومياً كما هو متوقعاً.

وسبق أن أشارت إلى أن الفنانة، كانت تربطها بزوجها الجديد، علاقة حب، تميزت بسريتها التامة، حيث كانت بعيدة عن الأضواء ووسائل الإعلام.

وكانت مواقع السوشال ميديا، قد تداولت في وقت سابق، أنباء وتسريبات حول زواج الفنانة أصالة نصري بشكل سري من حبيبها , إلا أن نصري لم تعلق على تلك الأنباء حينها، حيث أنها لم تدلِ بأي تصريح، من شأنه النفي أو التأكيد.

وفي السياق، لفتت نصري إلى أنها ستبادر إلى ارتداء الزي الأبيض بكثرة، بعد زواجها الأخير، والذي أقيم حفله في الإمارات , وأوضحت الفنانة في تصريح صحفي لها، أنها ستطل بكثرة باللون الأبيض، وذلك لغاية في نفسها، ستكشف عنها في وقت لاحق.

وسبق أن انتشرت أنباء عن الفنانة أصالة نصري، حول زواجها من رجل الأعمال، والنائب في البرلمان المصري “أحمد عبد المجيد”.

ولم تصدر أية تصريحات أو تعليقات من قبل نصري، من شأنها نفي أو تأكيد الأنباء، حول زواجها من عبد المجيد , وكانت نصري قد تزوجت في المرة الأولى من أيمن الذهبي وانفصلت عنه، ثم من المخرج طارق العريان، وانفصلت عنه أيضاً.

من هي أصالة نصري :

أصالة نصري، هي فنانة ومطربة سورية، ولدت في الخامس عشر من مايو، عام 1969, وذلك في العاصمة السورية دمشق.

بدأت نصري مشوارها في الغناء، وهي في سن الرابعة من عمرها، حيث شاركت في غناء شارة المسلسل الكرتوني “حكايات عالمية”.

وكانت أولى أغانيها الرسمية، “اسمع صدى صوتك”، وذلك في عام 1991, حيث لعبت دوراً بارزاً في شهرتها في العالم العربي.

ومن أبرز أغاني نصري: توأم الروح، لو ألف أحبك، مجروح صوت الساعات، زي الحلم، بتحدى عيونك، كتبتك، هي كده أيامنا.

يشار إلى نصري عرفت بمناهضتها لنظام الأسد، وتأييدها للثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011 , واستنكارها للسياسة القمعية التي انتهجها