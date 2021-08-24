انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها بعد وفاة والدتها.. ما قالته أبكى الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفنانة إيمي سمير غانم عن صمتها وحدادها على وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بأول تعليق لها مطالبة المتابعين بالدعاء لوالديها سمير غانم ودلال.

ونشرت إيمي سمير غانم دعاء لهما على حسابها الشخصي في تطبيق إنستغرام قائلة: “اللهم ارحم والدي سمير غانم ودلال عبد العزيز، واغفر لهما، وآنس وحشتهما، وَوَسِّع قبرهما. اللهم اجعل قَبرهما رَوضة من رياض الجنة، ولا تجعله حُفرة من حُفر النار”.



وتابعت: “اللهم ارحمهما رحمة تَسِعُ السماوات والأرض. اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جَنّتك آمنين مُطمَئِنّين يا رب العالمين”



واختمت إيمي الدعاء: “اللهم أفسح لهما في قبرهما مَدّ بصرهما وافرش قبرهما من فِراش الجنة. اللهم ارحمهما ولا تطفئ نور قبرهما. اللهم ارحمهما بقدر ما تَمَنّيت لهما البقاء… اللهم أذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين. اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهما”.



من جهتها، شاركت دنيا سمير غانم أيضاً الدعاء ذاته عبر خاصية ستوري على إنستغرام مع صورة والديها الراحلين وطالبت الجمهور بالدعاء لهما.

وانهالت التعليقات من الجمهور للدعاء لها، حيث علق كل من رامي إمام وليلى زاهر وريهام أيمن ورانيا يوسف وجومانا مراد، وشيماء سيف والعديد من النجوم قائلين: “اللهم آمين”.