انت الان تتابع خبر رهف القنون تستفز السعوديين في نادي ليلي وتبرز مناطقها الحساسة بوضوح..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الناشطة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون صُورة جديد لها عبر حسابها انستقرام صورة لها من أحد النوادي الليلية، وهي ترتدي جمبسوت مكشوف من منطقة الصدر والبطن، وضيق جدا برز مناطق حساسة من جسدها بطريقة واضحة، وسرحت شعرها بظفائر طويلة، ووضعت مكياج صارخ، وتحمل هاتفها وتصور نفسها على المرآة.

وأثارت رهف القنون الجدل بإطلالتها الجريئة بين المتابعين الذين طالبوها بالإحتشام ومراعاة العادات والتقاليد السعودية، معتبرين انها تتعمد استفزاز السعوديين.

وكانت رهف القنون قد أثارت الضجة مؤخرا بعدة صُور نشرتها على الإنستجرام، استعرضت فيها مؤخرتها اوهي تجلس على الأرض بوضعيات مثيرة وارفقت هذه الصُور بتعليق "إذا كان لا يمكنك فعلها..أنا سأفعلها"!.