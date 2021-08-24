انت الان تتابع خبر عندك أمل تروح الجنة؟.. اتفرج كيف رد سمير غانم على هذا السؤال المفاجئ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الناقد الفني طارق الشناوي سرًا عن الفنان الراحل سمير غانم، في آخر لقاء جمعهما، مشيرًا إلى أنه كان محبًا للفنان الضيف أحمد، وكان يعيش على أمل أن يدخل الجنة، وأنه هو من سيشفع له.

وتحدث طارق الشناوي عن هذا الأمر، خلال برنامج رأي عام، المذاع على قناة ten، قائلًا: أكتر شخصية حبها سمير غانم كان الضيف أحمد، لدرجة في آخر لقاء بينا بسأله، هل فكرت في اللي جاي؟، يعني أنت متخيل أنك عندك أمل تدخل الجنة؟.

ليجيبه سمير غانم قائلًا: آه ودون تردد، وكان مقتنعًا بذلك لأن إذا في إنسان بيحبك وهو في الجنة، وطلب من الله أن يدخلك في الجنة سيدخلك، والشخصية الوحيدة التي توقع سمير غانم أنها ستشفع له هو الضيف أحمد.

وفي سياق منفصل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبري محور محمد نجيب بمنطقة شرق الدلتا، المتقاطع أعلى الطريق الدائري.



ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو الماضي، إثر إصابته بمرض الفطر الأسود، الذي أصيب به نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مما أدى لوفاته، عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وشيعت جنازة الفنان سمير غانم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة، وتقديم واجب العزاء في الراحل، كان من أبرز هؤلاء النجوم، الفنانة هالة صدقي، سمير صبري، الفنانة يسرا، صابرين، إلهام شاهين، نهال عنبر.