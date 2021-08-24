انت الان تتابع خبر زوجة سلطان عمان تخطف أنظار الخليجيين بظهور صارخ.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حظيت زيارة #السيدة_الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق لمتنزّه البليد الأثري بولاية صلالة بمحافظة ظفار بتفاعل واسع من العمانيين.



وظهرت #السيدة_الجليلة في متنزّه البليد الأثري بولاية صلالة بشكل مفاجئ أمس الأحد حيث كانت في زيارة للمتنزه.

ويحسب صحيفة "أثير" العمانية استهلت #السيدة_الجليلة الأميرة عهد البوسعيدية جولتها بزيارةٍ لمتحف أرض اللبان الذي يعد أحد أبرز مكونات المتنزّه، ويستعرض في أروقته وقاعاته جوانب من التاريخ العماني.



واطلعت #السيدة_الجليلة خلالها على ما تحويه قاعات المتحف من شواهد وآثار اتسمت بها الحقب التاريخية المختلفة للسلطنة بمختلف مواقعها، كما استمعت لشرحٍ تفصيلي عن اللقى الأثرية والصور التي تحكي بعضًا مما ينطق به تاريخ السلطنة بشكلٍ عام ومحافظة ظفار بشكلٍ خاص، وأبرز خطوط تجارة اللبان عبر العصور.

وفي زيارتها لقاعة التاريخ بالمتحف استمعت لموجزٍ عن تاريخ عُمان من خلال الشواهد الحضارية والأثرية التي تحويها القاعة، كما اطلعت على نماذج مصغرة للسفن العمانية التقليدية وموجز لعلاقة العمانيين بالبحر من خلال ما تحويه القاعة البحرية.

بعدها تجولت #السيدة_الجليلة في مرافق المنتزه المختلفة، واطلعت على أبرز المكونات التاريخية لمدينة البليد التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وتمثّل مركزًا سكانيًا رئيسيًا منذ حوالي 2000عام قبل الميلاد.

واحتفى ناشطون بزيارة #السيدة_الجليلة إلى متنزّه البليد الأثري في صلالة وحضورها الدائم بين المواطنين.