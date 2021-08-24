انت الان تتابع خبر من هي زوجة عادل إمام التي أخفاها عن الإعلام؟ جمالها صاخب وهي من طلبت الزواج من الزعيم..(صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادل إمام، الذي أتم عامه ال81 منذ أشهر قليلة،وتبقي حياةُ الزعيم عادل إمام لا تَخلُو من الكوميديا في كل جوانبها الخاصة.

فمِشوارُه الفنيُّ وحياتُه الشخصيةُ سِلسلةٌ من الكوميديا المُستمِرَّة من المواقف المضحكة، وقصةُ حُبِّه وزواجِه بالسيدة هالة الشلقاني من أهم المَواقِف التي مرَّ بها.

يا واد يا تقيل

كانت بداية قصة حبهما عندما رآها الزعيم أولُ مرةٍ رأى حيث كانت هالة الشلقاني زوجته حاليَا تقف من شُرفة مَنزلِ صديقِه سمير خفاجة.

حيثُ اعتادَ عادل إمام أن يجتمِعَ بأصدقائِه صلاح السعدني، وسعيد صالح، ووحيد حامد في منزلِ صديقِهم كل فترة، وفي إحدى المَرَّات، ظَهَرَت هالة في شُرفةِ منزلِها. ضَعُفَ أصدقاءُ الزعيم أمامَ جمالِها وبدؤُوا يطلِقُون عِباراتِ الغَزَل، لكنَّ عادل إمام التزَمَ الصمتَ وظل يتابِعُها في هدوءٍ من بعيدٍ. فلفَتَ انتباهَها وأُعجِبَت بشخصيتِه الهادئة.

هالة هي اللي طلبت منه الزواج

وقادتهما الأقدار بعدَ عدَّةِ مرَّاتٍ أن يتَعَارَفَا بشكل أقرب ويعلما عن بعضهما البعض معلومات اكثر. وأكَّدَ لها عادل إمام أنه لا يُريدُها إلا صَديقة مُقربةً فكان معجب بها بشدة ولكن حياده المادية لم تكن مستقرة.

فليس في حياتِه أيُّ أفكارٍ للزواج أو رغبةٌ في الارتباطِ الرسمي من أي فتاة، هالة الشلقاني لم تقف صامتة أما حبها لعادل إمام، وفعل ما لم يكن متوقع منها ولكنَّه فوجِئَ في إحدى المَرَّات بها تُخبِرُه برغبتِها في الزواجِ به دون الحرج منه.

وأكَّدَت الشلقاني في أحدِ اللقاءاتِ الإعلامية التي ظهرت فيها متحدثة عن تفاصيل سرية عن قصة حبهما أنَّها هي التي أصرَّت على الزواجِ به. ولم تَأخُذْ في اعتباراتِها رَفْضَ أهلِها هذه الزيجةَ في البداية، فهالة من عائلةٍ إقطاعيةٍ تَهتَم بالمستوى الاجتماعيّ. وهو كان وقتَها مُمثِّلًا شابًّا في بدايةِ مشوارِه الفنيّ، تحمَّلَت هالة الظروفَ الماديَّةَ التي كانَ يَمُرُّ بها زوجُها في بدايةِ حياتِه. حيثُ تزوَّجَت في منزلٍ بالإيجار في الدقي، ولم تستَطِعْ وقتَها شراءَ أثاثٍ للمَنزل.

اتفقنا علي طفل واحد

وفي بداية حياتها قد أبرم الزعيم عادل إمام مع زوجته هالة الشلقاني في بدايةِ زواجِه بها على أن يُؤجِّلَا قرارَ الإنجاب. لكنَّها فاجَأَتْه بخبرِ حَملِها بابنِهما رامي. فأخبَرَها برغبتِه في الاكتفاء بمولودٍ واحدٍ. لكن الشلقاني كانَ لها رأيٌ آخرُ، فأنجَبَت سارة وبعدها محمد.

وكان يُلقِّبُهما بالحاج طلبة والحاجة زينب. وكان عادل إمام يحرِصُ على تدليلِ أبنائِه كثيرًا في طفولتِهما، وأصبحت عائلة عادل إمام واحدة من أشهر العائلات الفنية، فابنته سارة هي الوحيدة البعيدة عن السينما والتمثيل، أما أبناءه رامي إمام ومحمد، فالأول يعمل في مجال الإخراج وقدم العديد من الأعمال الفنية، أما محمد فدخل في مجال التمثيل وقدم العديد من الأدوار التي اعتبره الجمهور فيها امتداد لوالده نظراً لطريقتهم المتطابقة، وشارك محمد إمام الزعيم في عدد من الأعمال الدرامية منها فرقة ناجي عطا الله، كما قام بدور في فيلم عمارة يعقوبيان.

أسرة عادل إمام

استطاع الفنان الكبير عادل إمام أن يبني أسرتهبعدم الظهور في الإعلام والحديث عن الكثيرِ من التفاصيلِ الخاصَّةِ بها التي لا تعني أو تهم أحد. فالزعيم نادر الظهور في اللقاءات الإعلامية لحبه للخصوصية في حياته بشكل عام، كما أنه لا يتحدث نهائياً عن تفاصيل حياته الخاصة، وإنما يكتفي بحكي المواقف الكوميدية في حياته العملية ويسرد خطوات مشواره الفني فقط، يستَمتِعُ عادل إمام وزوجتُه بوقتِهما برفقة الأحفاد. وكشَفَ الزعيم في وقتٍ سابقٍ أنَّه رفضَ أن ينادِيَه أحفادُه بلقبِ بابا عادل. لأن اللقَبَ الأقربَ إلى قلبِه " جدو".

قتل عادل إمام

ومن جانب آخر من المواقف الكوميدية للفنان عادل إمام روى الفنان محمد عشوب، الماكيير الخاص بالزعيم الراحل، أنور السادات، أثناء استضافته في برنامج " بوضوح" ، المذاع على قناة " الحياة" المصرية، إن الرئيس الليبي معمر القذافي في إحدى المرات حاول قتل عادل إمام لأنه كان يعتقد أن الفنان يسخر منه بشكل كوميدي في مسرحية " الزعيم" .

القذافي " مستحلفله"

وأضاف عشوب في تصريحاته الإعلامية أنه قبل 7 سنوات، وذلك وفقا لما علمه من صديق مقرب له من القيادة اللبية، أن الرئيس القذافي بعث للفنان عادل إمام دعوة لعرض مسرحيته " الزعيم" في ليبيا، وكان يبيت النية لقتل الفنان الكبير عادل إمام باستئجار مجموعة مسلحة يحضرون العرض، ويقتلون عادل إمام في نهاية المسرحية، وعلى الفور تم إلغاء سفر الفنان عادل إمام إلى ليبيا، بعد أن وردت هذه المعلومات المؤكدة إلى محمد عشوب، فقد أبلغ وزير الإعلام الليبي وقتذاك عبد الله منصور، وحذره من حدوث كارثة دبلوماسية كبيرة بين البلدين إذا حدث أي مكروه للفنان القدير عادل امام، واستنادًا على ذلك ألغى الوزير قرار عرض مسرحية الزعيم في ليبيا، وأفسد على رئيس ليبيا محاولة اغتيال الفنان، مما استفز الزعيم الليبي وقرر اعتقال وزير إعلام دولته على الفور بسبب الاعتراض على قراراته.