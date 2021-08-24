انت الان تتابع خبر بعد حفل الزفاف بساعات .. عريس سعودي يطلق زوجتة في ليلة الدخلة.. والسبب هاتفها المحمول الذي آثار جنونة.. تفاصيل مفاجأة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم يدم شهر العسل طويلاً بالنسبة لعروس سعودية أخبرها زوجها الجديد بعد "دقائق" من حفل زفافهما أن زواجهما قد انتهى ، حسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز نقلاً عن صحيفة محلية.



وبحسب ما ورد رفضت العروس الجديدة التخلي عن هاتفها المحمول. آ يقول أحد الأقارب إن العروسين ذهبوا إلى غرفة الفندق التي حجزوها ، لكن العروس تجاهلت العريس عندما حاول التحدث معها وتجاهل محاولاته "لتصبح أكثر حميمية".

توقفت عن تجاهله لفترة كافية لإخباره ، بعد أن سألها عما كانت مشغولة به للغاية ، لدرجة أنها كانت ترد على رسائل التهنئة من الأصدقاء على هاتفها.



الليلة الأخيرة؟

وبحسب ما ورد طلب العريس من عروسه أن تأخذ استراحة من الرد فرفضت ؛ آ ثم ورد أنه سألها عما إذا كان أصدقاؤها أكثر أهمية منه ، وأجابت بالإيجاب.

بعد الشجار الذي لا مفر منه ، قال لها إنه يريد الطلاق ، ثم غادر.



في البداية ، تمت إحالة قضية الطلاق المرفوعة إلى "لجنة صلح" ، ولكن بعد أن رفض العريس المصالحة ، انفصل الزوجان.



ومن المثير للاهتمام أن صحيفة سياسات تقول إن عريسًا جديدًا آخر في المملكة العربية السعودية سرعان ما طلق عروسه مؤخرًا ، بعد العثور على مسدس في حقيبتها في شهر العسل.



(ربما كان من الممكن أن تساعد البيوت المنفصلة؟)



