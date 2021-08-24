انت الان تتابع خبر لعنة ‘‘دلال عبد العزيز‘‘ .. الجمهور ينتقم لبنات سمير غانم من مها أحمد والأخيرة ترد بتصرف صادم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قررت الفنانة مها أحمد، اليوم السبت، غلق التعليقات لمنشوراتها عبر موقع «إنستجرام»، حيث قام عدد من متابعيها ببعض الانتقادات لنشرها مقطع فيديو من حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي، حيث ظهرت ترقص على نغمات أغنية «مافيا» بمشاركة نجلها أحمد مجدي قائلا: «واحشني التنمر أوى».



واضطرت مها أحمد للرد على بعض المتابعين الذين قاموا بانتقادها، بسبب بعض المشاهد والحركات الراقصة التي كانت تقوم بها خلال الحفل، وهو ما أدى إلى غلقها لخصية التعليقات بموقع «إنستجرام» لعدم التدخل في نقاشات حادة مع الجمهور.

يذكر أن الفنانة مها أحمد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، حيث أعلن سمير أحمد، شقيقها، دخولها المستشفى.



ونشر شقيق مها أحمد صورة لها من المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب، كما نشر لها صورة ظهرت خلالها نائمة على السرير وبيدها المحاليل».

كانت مها أحمد أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق، بعدما نشرت منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وقالت إنها شعرت بالخذلان بسبب عدم مساندتهما لها.