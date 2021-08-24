انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصعق الجميع بهذا الفعل الصادم بعد مرور أيام فقط من وفاة والدتها !! .. صدمة للجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الفنانة دنيا سمير غانم، الفترة الحالية، حالة حداد على والديها الراحلين، الايام الماضية، حيث تعبر عن حنينها لهم بمنشورات ورسائل حزينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا قالت مصادر مقربة من دنيا، إنها تستعد لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة الحداد على والديها.

وأشارت المصادر أن دنيا من المتوقع أن تعود لاستئناف نشاطها الفني في شهر أكتوبر المقبل، حيث تعود لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد “عالم موازي” والمؤجل من موسم رمضان الماضي. وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الايام الماضية، منذ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باعتزال الفنانة دنيا سمير غانم التمثيل بعد وفاة والديها.

وزعمت الأنباء اعتزال دنيا بدليل إلغاء مسلسلها “عالم موازي” الذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان لعام 2021.

من جانبه، خرج الفنان هشام جمال، والصديق المقرب لدنيا سمير غانم، عن صمته، ليكشف حقيقة تلك الأنباء المتداولة.

وقام هشام جمال، بالتعليق على منشور على إحدى الصفحات التي تروج لهذه الانباء، وبخاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قائلا “كلام عار عن الصحة”.