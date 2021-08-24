هذا ما حدث لـ’’جنى مقداد‘‘ بعد مرور ثلاثة أيام من زفاف شقيقها الوليد وأصاب كل الأردنيين بالصدمة (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/24 الساعة 04:30 صباحاً (عمار النجار )

تعرضت نجمة ​طيور الجنة​ ​جنى مقداد​ للسخرية والانتقادات من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اطلالتها في زفاف شقيقها ​الوليد مقداد​.

واعتبر كثر ان الفستان البسيط الذي اختارته افسدته بالوشاح الذي وضعته فوقه فبدت وكأنها أكبر من عمرها اضافة الى المكياج القوي لكن في المقابل داف عنها العديد من المعلقين الذين اعتبروا ان الموضوع حرية شخصية والاذواق تختلف بين شخص واخر ولا يحق لأحد ان يتدخل في هذا الموضوع مشيرين الى انها لم تحب ان تظهر مفاتنها في الصورة التي التقطتها وهذا دليل احترام.