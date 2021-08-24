انت الان تتابع خبر بينها المملكة ودولة عربية أخرى.. العلماء يعلنون عن مفاجأة لم تخطر على بال أحد: هذه الدول سوف تختفي من خارطة العالم خلال الأيام القادمة بسبب هذه الكارثة.. وهذا ما سيحدث ويزلزل العالم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر موقع هارتون ليزاندي، تقريرا خطيرا، كشف فيه عن حدوث كوارث طبيعية خلال الأيام القادمة ستصيب عدد من البلدان وستكون النتيجة كارثية.

وأعاد عدد من العلماء المختصين في الكوارث الطبيعية ذات الحجم الكبير، نشر تقرير موقع هارتون ليزاندي، وأوضحوا أن هذه الكوارث سوف تتسب في اختفاء عدد من البلدان من خارطة العالم من بينها مملكة هولندا وجنوب أفريقيا

كما توقع عدد من العلماء الروس والبريطانيين والفرنسيين اختفاء عدد من البلدان من بينها دول أفريقية ودول أخرى في قارة أمريكا الجنوبية.

وأكد تقرير العلماء أن هولندا من الدول الأوروبية المعرضة للزوال قريباً؛ وذلك بسبب التغير المناخي الذي يضرب الأرض، حيث إن السبب الأساسي لتوقع العلماء بزوال هذه الدولة هو أن أراضيها تقع على ارتفاع أقل من مستوى سطح البحر؛ ما يجعلها عرضة للغرق أكثر من غيرها.

ويتوقع العلماء أن أي إعصار قوي مثل إعصار كاترينا قد يكون مهلكاً لهذه الدولة من الفور.

والسودان الذي كان من أكبر الدول العربية مساحة سيختفي جزء كبير منه خاصة الجهة الجنوبية التي أعلنت استقلالها قريبا، بحسب التقرير.

والسودان يعاني من حروب أهلية وصراعات داخلية طاحنة، هذا بالإضافة إلى الفقر الشديد الذي يعاني منه سكانه، كما أن ما زاد المصائب على السودان هي أن جنوبه لم يتفق مع شماله؛ ما أدى إلى الانفصال، ويا للأسف! فإن هذا الانفصال دمر البنية التحتية لهذا البلد وزاد الفقر والجوع، وانهار تماماً اقتصاد جنوب السودان.

ويتوقع العلماء ألا تستمر هذه الدولة أكثر من عشر سنوات قادمة.