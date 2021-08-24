انت الان تتابع خبر ستندهش بلا شك عند معرفتك .. تعرف على ثروة الفنان عادل إمام .. صدمت جمهوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يحظى الزعيم عادل إمام، بشعبية كبيرة فله العديد من الأعمال التي مازلنا نستمتع بها حتى الآن، ولم تنحصر أعماله في السينما فقط بل تألق على خشبة المسرح في العديد من المسرحيات وله العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة.

ووفقًا للعديد من التقارير الموثوقة من البنوك المحلية والدولية فبلغت السيولة المالية للزعيم 250 مليون دولار، والتي جمعها من خلال مشاركته في الأعمال التي قدمها على مدار نصف قرن.

وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، أخبار تفيد بوجود الزعيم عادل إمام في العزل بسبب خوفه من الاصابة بفيروس كورونا، وأنه يعيش في حاللة نفسية بعد وفاة صديقه الفنان سمير غانم.

ليفجر شقيقه المنتج عصام إمام مفاجأة، بتواجد الزعيم عادل إمام في الساحل الشمالي مع أحفاده وينفي كل هذه الأخبار.

عادل إمام بدأت شهرته في سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدّى فيها دور البطولة مثل: “البحث عن فضيحة” و”عنتر شايل سيفه” و”البحث عن المتاعب”، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من مهرجانات سينمائية دولية عدة، أبرزها: القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.