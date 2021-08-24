انت الان تتابع خبر أمير سعودي مراهق يهدي الممثلة ياسمين صبري هدية لا تقدر بثمن تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة من هو هذا الأمير وماذا حدث بينهما قبل زواجها من أبو هشيمة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل في صورة نشرتها يوم أمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقود سيارتها.



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فيما لفت إنتباه الكثيرون ساعة اليد التي ترتديها، ليتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث ان تلك الساعة اهداها اميرا سعودي مراهق للفنانة ياسمين صبري.



يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".