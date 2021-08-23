انت الان تتابع خبر بدون خجل .. السعودية أمل الشهراني تظهر بوضع فاضح و بحالة يرثى لها وتعترف للجميع : ‘‘كيفية حدوث الدورة لشهرية‘‘ ..اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبّرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​أمل الشهراني​ عن تعبها ومعاناتها بسبب ​الدورة الشهرية​، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين المتابعين، وفي التفاصيل انها نشرت فيديو تحدثت فيه عن ذلك، مضيفة بالقول: "ليه الحريم تجيهم الدورة الشهرية، ليه مو الرجال؟ اتخيلوا تاني يوم وعندي سفر".



وكالعادة تداول المتابعون الفيديو، منهم من انتقدها والبعض الآخر اعتبر ان لا عيب في كلامها، فكتب أحدهم: "ان لم تستحي فأفعل ما تشاء..اللهم عافانا".



وكتب متابع آخر: " ليش المرأة دايما لازم تستحي بالشي الطبيعي الي بيحصلها. القصة قصة دورة شهرية مش جريمة. تخلف!!!"، وأردف آخر: "حقها . . ياريت الرجل يتعب نص تعب المرا الله يكون بعونه ".