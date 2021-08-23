انت الان تتابع خبر بدون خجل .. السعودية أمل الشهراني تظهر بوضع فاضح و بحالة يرثى لها وتعترف للجميع : ‘‘كيفية حدوث الدورة لشهرية‘‘ ..اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - عبّرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني عن تعبها ومعاناتها بسبب الدورة الشهرية، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين المتابعين، وفي التفاصيل انها نشرت فيديو تحدثت فيه عن ذلك، مضيفة بالقول: "ليه الحريم تجيهم الدورة الشهرية، ليه مو الرجال؟ اتخيلوا تاني يوم وعندي سفر".
وكالعادة تداول المتابعون الفيديو، منهم من انتقدها والبعض الآخر اعتبر ان لا عيب في كلامها، فكتب أحدهم: "ان لم تستحي فأفعل ما تشاء..اللهم عافانا".
وكتب متابع آخر: " ليش المرأة دايما لازم تستحي بالشي الطبيعي الي بيحصلها. القصة قصة دورة شهرية مش جريمة. تخلف!!!"، وأردف آخر: "حقها . . ياريت الرجل يتعب نص تعب المرا الله يكون بعونه ".