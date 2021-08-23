البطل وصل – مي عمر تلهب حماس الشباب بحنيه

بيروت - ثريا شاهين - شرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، لتتألق بفستان راقي فى اخر ظهور.

وبدت مي عمر بفستان مميز من تصميم ” ساندي نور “، حيث كان مكشوف الكتفين والبطن وباللون الأزرق الفاتح وتميز بقماشه المكشكش من ناحية الصدر والخصر، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت بمجوهرات راقية مصنوعة من اللؤلؤ، وكانت عبارة عن أقراط طويلة وإسورة إرتدتها في اليد اليمنى مما عكست أناقتها وأعطت لمسه مميزه لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مي تسريحة شعر بسيطة من لمسات مصفف الشعر ” مصطفى طنطاوي “، حيث قامت بربط خصلات شعرها البنية، وتركته منسدلاً على ظهرها بشكل ذيل حصان، مع ترك القصة على جانبي وجهها.

ووضعت مكياجاً ناعماً يتناسب مع لون بشرتها بأنامل الميكب آرتست ” مريم مخلوف “، وكان مستوحى من الألوان الترابية، حيث وضعت أحمر شفاة باللون النود، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما أنها حددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر.

وأبرزت مي عمر جمال عينيها بوضع الكحل ورسم الآيلاينر الأسود، ووضعت الآيشادو البني والمدمج مع البيج، كما أنها إعتمدت الماسكرا السوداء؛ لتظهر برموش أكثر طولاً وكثافة.

