موزة المزز .. جوهرة ملكة جمال الموزز كشفت حلويتها على البحر

بيروت - ثريا شاهين - خطفت الراقصة الاستعراضية جوهرة الانظار بعد نشرها احدث صور لها من على شاطىء الساحل الشمالى

جدير بالذكر ان جوهرة مقيمة منذ بداية الصيف باحدى القرى فى الساحل نظرا لارتباطها بعدد من الحفلات ستستمر الى اخر شهر اغسطس كما ذكرت جوهرة انها سعيدة جدا بعودة الاكونت الخاص بها على انستجرام والذى ظل مسروق لحوالى ما يقرب من شهر او اكثر وانها خلال تلك الفترة كانت تعيش حالة نفسية سيئة لانها تحب التواصل الدائم مع جمهورها

جوهرة احييت مؤخرا ايضا عدد من حفلات الزفاف بالحرمة والساحل الشمالى

كما ان جوهرة كان لها ظهور مميز فى فيلم الفارس مع تامر حسنى والذى يعتبر الظهور الوحيد لها فى عمل فنى ولكنها اكدت انها تعشق التمثيل وأنها حريصة على تقديم عدد من الادوار خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من حفلاتها الفنية