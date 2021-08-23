انت الان تتابع خبر ترف باذخ واناقة خيالية .. اتفرج فخامة منزل نجم طيور الجنة الوليد مقداد من الداخل يذهل الجمهور.. لن تصدق ماترى عيناك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للوليد مقداد وزوجته نور، وتفاعلوا معهما، معبرين عن اندهاشهم للشبه الكبير بين الوليد مقداد وعروسه، فيما قال البعض إن الشبه بينهما طبيعي كون هناك علاقة قرابة تجمعهما.

كما انتشر عبر السوشال ميديا أغنية للعروسين الوليد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، ونشر الوليد مقداد عبر حساب قناة "عصومي ووليد" على يوتيوب فيديو يكشف فيه عن منزل الزوجية الذي سيسكن به بشكل مؤقت مع عروسه نور.

وكشف الوليد من خلال الفيديو مع شقيقه المعتصم ووالده خالد مقداد ووالدته مروة حماد وخطيبته نور التي كانت خلف الكاميرا، أن المنزل مؤقت للمكوث فيه بعد حفل الزفاف وقبل السفر، وهو هدية من عم العروس لهما، واستعرض خلال الفيديو فخامة المنزل.

وتلقى الوليد مقداد والذي يبلغ من العمر 21 عامًا العديد من التهاني والتبريكات من قبل جمهوره، فيما رأى عدد كبير منهم أن الوليد ما زال صغيرًا على خطوة الزواج وأنه كان من الأفضل لو انتظر حتى استكمال تعليمه.