انت الان تتابع خبر عــــاجل.. أمير قطر يٌفرح قلوب القطريين بقرار سار هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مرسومًا أميريًّا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.



وذكر بيان للديوان الأميري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "أصدر مرسومًا بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الثاني من شهر أكتوبر 2021".

ونص المرسوم أيضا - وفق البيان - على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.

والاقتراع الذي سيجرى في قطر يعد أول انتخابات تجرى في تاريخها لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وفي سياق متصل دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تشريعية في البلاد.

وأكد بن عبدالعزيز آل ثاني أن هذه الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ دولة قطر، ويجب المحافظة عليها.

وكانت وزارة الداخلية في قطر، أعلنت السبت الماضي الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشوری منها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وقد بلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشيح وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

بالإضافة إلى أنه ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للقانون.