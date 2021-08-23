انت الان تتابع خبر عــاجل.. طلاق الفتاة السعودية رهف القنون عن زوجها بعد أكتشاف أن أبنتهما ليست منه .. وهكذا كان مصيرها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول طلاق الفتاة السعودية الهاربة رهف محمد القنون من زوجها الكنغولي بعد أن أكتشف أن أبنتهما ليست من صلبه.

وأنتشرت الاخبار بسرعة كالنار في الهشيم لكن لم نتمكن من معرفة الحقيقة لحضة كتابة الخبر.

وكان الصمت المطبق هو حال الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون فيما بدأت خطواتها الأولى نحو الجنون بعدما أعلن زوجها​ خبراً هز الرأي العام في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



فبعد إجرائه فصح الحمض النووي لإبنته ريتا من رهف، كشف بصورة أوضح فيها عدم تطابق الـDNA، ما يعني أنها ليست إبنته.

وكتب قائلاً: "دائماً ما رغبت بان أعمل فحص الـDNA، لكني أحببت إبنتي كثيراً، كنت خائف أنني سأخسرها، ولكن أمها كررت أنها لا تريد إبنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها.