انت الان تتابع خبر زُفت على أنغام البندورة الحمرا.. من هي نور غسان التي خطفت قلب الوليد مقداد؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا يزال اسم الوليد مقداد نجم قناة (طيور الجنة) يتصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على محركات البحث، بعد احتفاله قبل يومين بزفافه على عروسه نور غسان .



وفي هذا السياق، كشف والد العريس، الإعلامي خالد مقداد، أن عروسة ابنه نور غسان، من عائلة مقداد أيضاً، أي أنها من العائلة لكنها ليست ابنة عمه كما تداول البعض، بل حفيدة خال والده، وتقيم في الكويت مع عائلتها.



وتخرجت نور غسان من الثانوية العامة، ولم تشارك في أي أعمال عبر قناة (طيور الجنة).

وكتب خالد مقداد عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، رسالة مؤثرة لنجله الوليد مقداد بمناسبة زفافه، جاء في نصها: (مبارك يا ولدي، ولدي وسندي وأغلى ما عندي ( الوليد ) .. اليوم أزفك لعروسك التي أحببت ( نور ) وقد أحببناها جميعاً منذ كانت طفلة خجولة تمرح ببراءة مع أطفال العائلة).



وتابع مؤسس قناة (طيور الجنة): (اليوم تجتمع يا بنيّ مع من كتب الله لك أن تكون حليلة جليلة جميلة تملأ حياتك بالسعادة والهناء، اليوم ظفرتَ بذات الدين فنعم الظفر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أكرِمْها يا ولدي فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وتذكر دائماً .. استوصوا بالنساء خيراً).

ثم وجه خالد مقداد رسالته لنور غسان قائلاً: (وأنت يا نور يا بنيتي الغالية كوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له أمَة يكن لك عبداً واعلمي أنك خرجتِ من بيت أهلِكِ إلى بيت أهلك وقدْركِ من قدْر ابنتي جنى).



وكشف خالد مقداد عن رد فعله حين طلب منه الوليد الزواج في هذا السن المبكر، قائلاً: (اليوم تغادرنا يا وليد والحزن يختلط بالفرح يا حبيبي لقد تركتنا باكراً وأنت في مقتبل شبابك أيها العشريني البطل يامن جئتني لتستأنس برأيي في خطوة الزواج المبكر ).



وتابع: (قد فاجأتني بذلك لكنه الفخر والثقة بأنك رَجُل راشد ذو خلق ودين وقد تحملت المسؤولية منذ نعومة أظفارك جعلني أوافقك الرأي وكانت الخطوة المباركة في اقترانك بابنة الكرام من آل مقداد).



وختم خالد منشوره: (اليوم أزفك يا فلذة كبدي لعروسك وأنا أدعو الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير).



من جهته، شارك المعتصم مقداد معظم المتابعين شعورهم بالصدمة أن الوليد مقداد الذين عرفوه طفلاً، أصبح عريساً الآن.



وغرد عبر حسابه على انستجرام قائلاً: (في حد فيكم لسا مش مستوعب انو وليد تزوج ولا أنا لحالي بس حاسس هاد الشعور).

وأضاف: (أخوي وحبيبي وليد .. تشاركنا نفس المنزل لمدة ٢٠ سنة واليوم راح تروح وتتركني .. هاد اليوم كان نفسي يجي وبنفس الوقت ما كنت عارف كيف حيكون شعوري .. أنا وانت تشاركنا كل اللحظات الحلوة والسيئة والذكريات اللي مستحيل ننساها .. كتير كنت فرحان بهاد اليوم وبنفس الوقت زعلان انك راح تترك البيت بس هاد لا يعني انو راح تبعد .. لا بدك تيجي تزورنا كل يوم).

وقال: (آخر اشي بحب أحكيلك ياه .. انو أنا كتير بحبك و الله يوفقك بحياتك انت ونور ويرزقكم الذرية الصالحة ونشوفكم أجمل أم وأب بأقرب وقت).



زفة البندورة الحمرا

كما شارك المعتصم متابعيه الأغنية التي زُف عليها شقيقه الوليد بعنوان (أنا البندورة الحمرة)، المستوحاة من أشهر أغاني (طيور الجنة).

وظهر بالفيديو الذي نشره المعتصم عبر (تيك توك)، لحظة دخول الوليد ونور غسان إلى قاعة الزفاف، بينما تؤدي فرقة شعبية زفة (أنا البندورة الحمرة) بلحن فلكوري يناسب الأفراح.

وتفاعل آلاف المتابعين مع زفاف الوليد مقداد ما بين من شاركهم الفرحة وطقوس الزفاف، وآخرون لا يزالون مصدومين من دخوله القفص الذهبي بعمر الـ21.