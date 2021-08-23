السعودية أمل الشهراني تكشف عن حبيبها الصخرة .. والمفاجأة في جنسيته ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/23 الساعة 12:30 مساءً (سالي محمد)

قبل ساعات قليلة وفي تطور مفاجئ كشفت الفتاة السعودية أمل الشهراني عن هوية حبيبها الذي يدعى "جوني لوكاستو" من خلال حسابها الرسمي على "انستغرام"، حيث نشرت صور تجمعها به، وعلقت عليها باللغتين العربية والإنجليزية، وقالت: "قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي، وانت اللي يخليني أضحك بقوة لدرجة أنني أبصق قهوتي وشوي و تجيني نوبة الربو، أنا أحب اهتمامك وكيف تحضني وتقبلني وتخلي قلبي يقرقع، أحبك لأنك أفضل أصدقائي اللي اشارك كل شيء معهم! لأنك موجود في الأوقات الصعبة وتصنع الأوقات السعيدة أفضل".



وأردفت: مخاطبة حبيبها الذي يحمل الجنسية الامريكية "أنت (الصخرة) يعني القوة، انت الشخص المحب للحياة وكل الناس وكل المخلوقات، أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم، وأبي أطفالي يتعلمون منه. أنا فخورة جدًا بكل شيء أنجزناه معًا. أنا أحبك لأنه مهما صار- اثق بأنك تحبني بعد! أول ذكرى حب لنا، أحبك."