انت الان تتابع خبر حلا الترك تضج إنوثة بفستان قصير يكشف المستور من جسدها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك صور لها عبر الإنستغرام من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها، وظهرت حلا بأحد الصور مرتدية فستان طويل بالأبيض والبيج وجلست على كرسي، وسدلت شعرها، وعلقت على الصورة: "أتمنى لك يومًا سعيدًا، أرسل كل حبي لكم يا رفاق"، وظهرت في صورة أخرة تضج أنوثة وهي تحمل كأس بيدها، مرتدية فستان ذهبي بسيط، وقصير كشف عن فخذيها، ورفعت شعرها، ووضعت مكياج ناعم زاد من سحر إطلالتها، وعلقت على الصورة: " يجعل يومكم حلو يا حلوين، بحبكم وايد".

ولاقت صور حلا الترك إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بسحرها وجمالها، بينما انتقدها البعض بسبب فساتينها القصيرة والمكشوفة، مطالبينها بالحفاظ على طفولتها وبراءتها.

يذكر أن الفنانة حلا الترك قد رفعت قضية على والدتها بعد ان اتهمتها بالسرقة، وتم إصدار الحكم النهائي في القضية، وجاء الحكم لصالح منى السابر، بعدم سجنها، واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي.

ولاقت أزمة حلا الترك مع والدتها تفاعلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تضامن البعض مع حلا الترك، ودعمها في قضيتها، بينما هاجمها البعض بسبب تعاملها السيئ مع والدتها والذي أوصلها للمحاكم، ورفع قضايا عليها.

وخلافات حلا الترك لا تقتصر على والدتها، بل شغلت خلافاتها مع والدها وزوجته دنيا بطمة مواقع التواصل والوسط الفني لفترة طويلة، بعدما كسبت والدتها قضية حضانتها، وانتقلت للعيش معها.