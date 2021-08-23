انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ للفنان‘‘ عادل إمام ‘‘ بعد شائعة وفاته .. اتفرج كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر ؟ «صور صادمة» والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت الساعات القليلة الماضية أخبار تتناول زيادة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تقوم بها عائلة الفنان المصري عادل إمام وذلك من أجل حمايته وتجنب إنتقال ​فيروس كورونا​ إليه.

وجاءت هذه الإجراءات المشددة على الفنان المصري عادل إمام بسبب أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

آخر ظهور للزعيم

وكان آخر ظهور للزعيم عادل إمام قبل أسبوعين، بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وحينها نعى الزعيم الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض. ونشر الزعيم، صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020.

وكتب إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها".