انت الان تتابع خبر رهف القنون تفقد عقلها تماما و تفجر الانترنت بصورة فاضحة لهذه المنطقة الحساسة بدون ملابس : انا سأفعلها ! .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل السعودية الهاربة رهف القنون اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصور و مشاهد مخلة لها و لزوجها ذو البشرة السمراء تجعلها تتصدر السوشال ميديا .

وشاركت رهف القنون صُور جديدة لمؤخرتها التي بدت شبه عارية وهي تجلس على الأرض بوضعيات جنسية مثيرة وارفقت هذه الصُور بتعليق "إذا كان لا يمكنك فعلها..أنا سأفعلها"! رهف القنون منذ أيام كانت أيضاً رهف القنون قد شاركت صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصُور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر تفاصيل جسدها بشكل مقزز على حد رأي الجمهور. وقبلها كانت رهف القنون قد شاركت صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة أسفل التنورة

رهف القنون تتخلى عن ابنتها وزوجها! رهف القنون كانت قد عاشت أزمة كبيرة مع حبيبها ذو الجنسية الكونغولية لوفولو راندي والذي ادعى أنها طردته مع ابنته خارج منزلهما، ونشر وقتها مقطع فيديو وهو يحمل طفلته، وصرح "أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة...الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني"

صديق رهف القنون في بث مباشر: "تركت طفلتها الرضيعة و رحلت و طلبت مني عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت و لا ترد على مكالماتي و لا يوجد مكان نذهب إليه" .

ومن بعدها بعدة أيام، ظهرت رهف في صورة بعد إجرائها عملية جراحية وأرفقتها بتعليق "شكرًا لكل حدا سأل عني وعن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وراجعة لبيتي بعد أسبوع وما عندي رد لكلام الميديا او كلام شخص معتوه يحب استغلال ويستعطف الناس لمصلحته الشخصي المادية.. أيام وتعدي".