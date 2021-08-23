انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تفجر غضب واسع بصورة فاضحة رفقة فنانة شهيرة .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المصرية ميرهان حسين الجدل بصورتها التي تجمعها بمصممة الأزياء المغربية، وزوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل في أحد السهرات.

ميرهان حسين وبسمة بوسيل



وظهرت ميرهان حسين بالصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها بـ(انستجرام)، بملابس جريئة، حيث ارتدت ميني جيب بلون فضي، وتوب عاري الكتفين والصدر، ومكشوف البطن

بينما كانت بسمة بوسيل تحتضن ميرهان، وترتدي أيضاً ملابس جريئة مشابهة جداً لملابس الأخيرة.

وانتقد الجمهور جرأة ميرهان وبسمة التي ألقوا باللوم على زوجها تامر حسني، فكتب أحدهم في التعليقات: (قرون تامر واضحة اوي في الصورة).

(فين سي السيد؟)



وكتب متابع قاصداً تامر حسني: (هو فين سي السيد؟).





وعلقت أخرى ساخرة من استعراض مفاتنهن: (السيلكون قرب يفرقع).

وشبه آخر ملابسهن بملابس النوم، وكتب: (طالعة بلبس النوم حاجة تقرف كاسيات عاريات).